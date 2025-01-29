العالم اليوم - خلال زيارة الوفد الروسي لدمشق.. هل بحث مصير القاعدتين؟

انتم الان تتابعون خبر خلال زيارة الوفد الروسي لدمشق.. هل بحث مصير القاعدتين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 08:22 صباحاً - نقلت وكالات أنباء روسية في وقت متأخر من الثلاثاء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله بعد محادثات مع المسؤولين السوريين إن موسكو ودمشق ستجريان مزيدا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوغدانوف قوله للصحفيين "هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية".

ويرأس بوغدانوف وفدا روسيا إلى دمشق لأول مرة منذ الإطاحة بحليف موسكو الرئيس بشار الأسد.

وقال إنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد.

وتأمل روسيا، التي منحت الأسد اللجوء وساعدته عسكريا في محاربة مقاتلي المعارضة لسنوات قبل سقوطه، في الاحتفاظ بقاعدتيها في سوريا، وهما منشأة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية.

وقالت الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا، الأربعاء، إن الجانبين ناقشا آليات "العدالة الانتقالية" التي تهدف إلى ضمان المساءلة و"تحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد".

وشددت الإدارة السورية في بيان على أن "استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه".