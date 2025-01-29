العالم اليوم - ديبسيك.. التطبيق الصيني الذي ينافس عمالقة التكنولوجيا

انتم الان تتابعون خبر ديبسيك.. التطبيق الصيني الذي ينافس عمالقة التكنولوجيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 06:28 صباحاً - شهدت الأسواق العالمية صدمة غير مسبوقة مع إطلاق تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "DeepSeek"، الذي أثّر على قيمة الأسواق التكنولوجية بشكل ملحوظ، حيث خسرت أسواق الأسهم الأميركية ما يزيد على تريليون دولار في يوم واحد. تطبيق DeepSeek، الذي طورته شركة ناشئة صينية، يقدم خدمات معالجة اللغة بشكل متطور ومجاني للجميع، باستخدام موارد أقل تكلفة مقارنة بمنافسيه مثل ChatGPT.

تكنولوجيا تهز السوق

أثار التطبيق موجة تحميل هائلة على المتاجر الإلكترونية، مما أظهر تعطش السوق لحلول تقنية مبتكرة ومجانية. محمد عزام، عضو الجمعية الأميركية لإدارة التكنولوجيا، أكد، في حديث خاص لبرنامج Business مع لبنى على شاشة دوت الخليج، أن ظهور هذا التطبيق يعكس جزءًا من "الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين".

وأضاف قائلا: "الصين تستثمر ما يقارب 500 مليار دولار سنويًا في البحث والتطوير، وهو ما مكنها من تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات الذكاء الاصطناعي. DeepSeek يعيد تشكيل قواعد اللعبة بتكلفة منخفضة وفعالية أكبر".

التطبيق الجديد يعتمد على رقائق Nvidia العادية، وهو ما أثار دهشة السوق نظراً لاستخدامه تقنيات بسيطة نسبيًا لإنتاج نموذج ذكاء اصطناعي متقدم ومتاح للجميع.

خسائر ضخمة ولكنها ليست النهاية

بيتر ماكغواير، الرئيس التنفيذي لـ XM أستراليا، تحدث لسكاي نيوز عربية عن رد فعل الأسواق قائلاً: "ما شهدناه في الأسواق كان نتيجة مباشرة للصدمة الناجمة عن التطبيق. خسارة تريليون دولار في يوم واحد قد تبدو كارثية،لكنها تمثل فقط 7 بالمئة من المكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا الأميركية خلال العامين الماضيين".

وأضاف ماكغواير أن هذه التغيرات قد تتطلب وقتًا لاستيعابها: "التغيرات الحالية في السوق طبيعية إلى حد كبير. من المتوقع أن يتعافى السوق تدريجيًا، ولكن مع ضرورة إعادة تقييم تأثير المنافسة الصينية المتزايدة".

نموذج أعمال جديد؟

واحدة من أبرز مزايا DeepSeek هي مجانية الاستخدام وانخفاض استهلاك الطاقة، وهو ما يدعو الشركات الكبرى إلى التفكير في إعادة تصميم نماذج أعمالها. عزام أوضح أن هذا التحول يمثل ضغطًا على شركات التكنولوجيا الأميركية: "النموذج المفتوح الذي يعتمده DeepSeek قد يفرض تغييرًا جذريًا على نماذج الأعمال التقليدية، تمامًا كما فعلت Google عند إطلاق محرك البحث الخاص بها".

مستقبل مشحون بالمنافسة

يتوقع المحللون أن يشهد المستقبل تصاعدًا في المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي. DeepSeek يمثل بداية جديدة لشركات ناشئة يمكنها تقديم ابتكارات تهز أسواقًا عملاقة.

الأسئلة الآن تتعلق بما إذا كانت الشركات الأميركية الكبرى ستتمكن من مجابهة هذه التحديات، أو أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصينية مثل DeepSeek ستصبح القوة الدافعة وراء التحولات القادمة في السوق.