وزير الخارجية الأردني: رفضنا للتهجير ثابت والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين

عمّان - وكالات:

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، أن حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني، ورفض الاردن للتهجير ثابت لا يتغير، والمملكة الأردنية للأردنيين ودولة فلسطين للفلسطينيين.

وأضاف الصفدي خلال تصريحات مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ، أن "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير"، مشددا على أن "حل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

وبين أن "الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، ويتم العمل على إدخالها إلى القطاع دون انقطاع تمهيداً لبدء عمليات إعادة الإعمار"، وأكد الصفدي أن "الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة".

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن "الأردن يعمل مع كل شركائه في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام".

وأكد الصفدي وكاخ على أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.