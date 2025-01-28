فـي خرق جوهري لـ «وقف النار» .. إسرائيل تمنع العودة لشمال غزة وتفتح النار على النازحين

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أقدم الاحتلال الإسرائيلي على خرق جوهري لاتفاق وقف اطلاق النار، حيث لم يسمح لمئات الآلاف من النازحين جنوب ووسط القطاع بالعودة إلى مدينة غزة والشمال مطلقة النار عليهم ما أسفر عن إصابة عدد منهم

واضطر الاف الفلسطينيين للنوم على تبة النويري قبل مغادرتها فجرا بعد تأكيد جيش الاحتلال منع المرور.

وفي ساعات المساء وصل مستشفى العودة بالنصيرات شهيد وإصابة واحدة من محيط منطقة مدخل مخيم البريج على شارع صلاح الدين الذي تصطف عليه السيارات، بالاضافة إلى إصابتين من منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمعات الفلسطينيين الذين ينتظرون العودة لمنطقة شمال القطاع، كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادرفلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق إطلاق النار وتغلق محور نتساريم وتمنع عودة النازحين مخالفة بذلك الاتفاق الذي بدأ سريانه في 19 الشهر الجاري.

وفي بيان لها، مساء السبت، حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات.

وقالت حماس: لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه المئات الذين كانوا ينتظرون على طريق صلاح الدين بانتظار السماح لهم بالعودة إلى شمال غزة، بعد تسليم كتائب القسام 4 أسيرات إسرائيليات مجندات في مدينة غزة.