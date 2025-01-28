العالم اليوم - ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم في 2024

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم في 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 12:24 مساءً - حققت مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم ارتفاعا خلال العام الماضي إلى 10.4 مليون سيارة، بزيادة حوالي 14 بالمئة عن العام السابق، بحسب دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية " برايس ووترهاوس كوبرز".

وفي الأسواق الـ 21 التي شملتها الدراسة، استحوذت السوق الصينية على ما يقرب من ثلثي المبيعات بواقع 6.7 مليون سيارة تعمل بالبطاريات، محققة نمو بأكثر من 20 بالمئة، وهو أعلى بكثير من المتوسط بناء على الأرقام المنقحة من العام السابق.

وحلت في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بمبيعات 1.2 مليون سيارة كهربائية وزيادة بنسبة 7.4 بالمئة، تلتها بريطانيا بمبيعات 382 ألف سيارة تعمل بالبطاريات، بزيادة 21 بالمئة عن العام السابق.

وتراجعت ألمانيا إلى المركز الرابع بعد تقلص بنسبة 27 بالمئة في سوق السيارات الكهربائية إلى 381 ألف سيارة عقب إلغاء الدولة لحوافز الشراء العام الماضي.

كما انخفضت المبيعات في أسواق أوروبية أخرى مثل فرنسا والنمسا وإيطاليا وسويسرا والسويد، لكن الانخفاضات كانت أكثر اعتدالا وأقل من تلك التي شهدتها ألمانيا.

وقال يورن نويهاوزن، الخبير في سوق السيارات الكهربائية لدى شركة "ستراتيجي آند" التابعة لـ"برايس ووترهاوس كوبرز"، إن سوق السيارات الكهربائية تعتمد بشكل كبير على عوامل خارجية، موضحا أن المبيعات القوية في الصين في نهاية العام يمكن أن تُعزى إلى "نوع من حوافز الإحلال لشراء السيارات الكهربائية".

وأفادت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" بأن ضعف المبيعات في ألمانيا تسبب في إبطاء زخم سوق الاتحاد الأوروبي بالكامل، مشيرة في المقابل إلى أن الشركات المصنعة أرجأت مبيعات السيارات الكهربائية من العام الماضي إلى هذا العام لتلبية لوائح ثاني أكسيد الكربون المشددة في عام 2025.

ونتيجة لذلك، تتوقع شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" زيادة في تسجيلات السيارات الكهربائية في بداية العام الجديد.