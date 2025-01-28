ترامب يوقع أمرا ببناء منظومة القبة الحديدية لتعزيز الأمن الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 10:28 صباحاً - أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع أمرًا تنفيذيًا لبناء قبة حديدية.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، طالب البنتاجون بتسليم مخطط التنفيذ خلال 60 يومًا.

وكان ترامب تعهد في السابق بإنشاء مثل هذا النظام، على غرار نظام الدفاع الصاروخي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحمل الاسم نفسه، ضمن إجراءات تعزيز الأمن العسكري الأمريكي، وفقًا لـ"رويترز".

وفي وقتٍ سابقٍ أفاد تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة سلمت إلى دول أخرى أسلحة ومعدات عسكرية وخدمات بقيمة قياسية بلغت 318.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2024.