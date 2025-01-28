العالم اليوم - حلم نصف النهائي.. مصر أمام منتخب "العقدة" في مونديال اليد

انتم الان تتابعون خبر حلم نصف النهائي.. مصر أمام منتخب "العقدة" في مونديال اليد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 10:21 صباحاً - يواجه المنتخب المصري لكرة اليد، "عقدة تاريخية" أمام منتخب ديوك فرنسا، ولكن سيتعين عليه تجاوزها، إذا ما أراد صناعة التاريخ في بطولة العالم التي تقام حاليا.

ويواجه "فراعنة اليد" منتخب فرنسا، مساء الثلاثاء، في مباراة ربع نهائي كأس العالم المقام في النرويج والدنمارك وكرواتيا.

عقدة تاريخية

وبالرغم من التألق المتواصل للمنتخب المصري خلال الأعوام الماضية، إلا أنه لم يستطع تاريخيا الانتصار على منتخب فرنسا في أي مواجهة.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب المصري، التعادل مع فرنسا، في أولمبياد باريس الأخيرة، في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 26-26.

قبلها، هزمت فرنسا المنتخب المصري بنتيجة 27-23، في نصف نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، وحرمتها من ميدالية تاريخية.

وتواجهت مصر وفرنسا في المونديال 4 مرات في السابق، انتصرت بجميعها "الديوك"، في نسخ مونديال 1999 و2001 و2011 و2015.

المونديال الحالي

وخلال المونديال الحالي، حققت فرنسا "العلامة الكاملة"، وانتصرت في كل المباريات الست التي خاضتها في البطولة.

أما المنتخب المصري، فقدم أداء قويا وهزم صاحبة الأرض كرواتيا وكذلك المنتخب السلوفيني القوي، لكن تعثره أمام آيسلندا وضعه في المركز الثاني، وأوقعه أمام فرنسا.

وستحتضن صالة كرة اليد في العاصمة الكرواتية زغرب، مساء الثلاثاء، موقعة مصر وفرنسا، على أن يتأهل الفائز إلى نصف نهائي المونديال، لمواجهة الفائز من كرواتيا أو هنغاريا.