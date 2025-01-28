العالم اليوم - عجائب كرة القدم.. فريق يخسر مباراتين في يوم واحد

انتم الان تتابعون خبر عجائب كرة القدم.. فريق يخسر مباراتين في يوم واحد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 09:24 صباحاً - نادرا ما نسمع أن فريقا لكرة القدم خاض مباراتين في نفس اليوم حتى وإن كانت تدريبية، وإذا كان الحال كذلك، فهل يمكنه الفوز؟

في الغالب، يأخذ مدربو كرة القدم الحيطة والحذر في هذا الشأن حتى لا يتأثر اللاعبون وحرصا على سلامتهم.

على أي حال، يبدو أن فريقا روسيا قرر خوض هذه المغامرة ولعب مباراتين في يوم واحد، وبفارق 6 ساعات ونصف الساعة بينهما.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، الإخباري الروسي، فقد خاض فريق زينيت سان بطرسبورغ الروسي مباراتين وديتين في يوم واحد خلال معسكره التدريبي الذي يقيمه في قطر.

وبحسب الموقع، انطلقت المباراة الأولى يوم أمس الاثنين عند الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، أمام فريق دينامو موسكو، والتي تعرض فيها فريق سان بطرسبورغ للهزيمة بنتيجة 1-3.

وعند الساعة 17:30 مساء بتوقيت موسكو، خرج الفريق الأبيض والأزرق للقاء منافسه نوح الأرمني، قبل أن يتلقى زينيت خسارته الثانية في نفس اليوم بنتيجة 1-2.

يشار إلى أنه بعد مرور 18 جولة، يتقاسم زينيت صدارة الدوري الروسي الممتاز مع كراسنودار برصيد 39 نقطة، وفي الجولة الـ19، سيستضيف الفريق الأزرق والأبيض ضيفه فريق تسيسكا موسكو على ملعبه في الأول من مارس المقبل.