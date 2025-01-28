العالم اليوم - سفيرة إسرائيل: الروس الذين انتقلوا لإسرائيل بدؤوا العودة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 09:24 صباحاً - قالت سفيرة إسرائيل في موسكو سيمونا هالبرين إن الروس الذين انتقلوا في ال ونة الأخيرة إلى إسرائيل بدأوا في العودة إلى روسيا.

وأضافت هالبرين في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية: "نعم، هذا يحدث.. أي أن الناس يتقدمون للحصول على الجنسية، وبعضهم يأتي إلى إسرائيل لفترة من الوقت".

وأوضحت قائلة: "ليس لدينا إحصائيات، لكنني أعلم أن هناك من يعودون إلى روسيا. هذا مفهوم.. الناس لديهم عمل وحياة هنا".

وفي الوقت نفسه، أشارت هالبرين إلى أن هناك مواطنين روس لا يزالون يعيشون بين البلدين.

واختتمت هالبرين بالقول: "إسرائيل تعترف بالجنسية المزدوجة والثلاثية والرُباعية دون أي مشكلة. لذا، فهذه ليست مشكلة".