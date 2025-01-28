سكوت بيسنت يفوز بتأييد مجلس الشيوخ الأمريكي لتعيينه وزيرا للخزانة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 08:25 صباحاً - أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، تعيين سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنح الملياردير دورًا محوريًا في تشكيل طموحات الإدارة الجديدة فيما يتعلق بتخفيضات الضرائب والإنفاق وإدارة العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.

وسيكون بيسنت (62 عامًا) وزير الخزانة التاسع والسبعين، وسيحظى في هذا المنصب بنفوذ على تحصيلات الضرائب في البلاد وسوق ديون الخزانة، البالغة 28 تريليون دولار، مع نفوذ واسع النطاق على السياسات واللوائح المالية والعقوبات الدولية والاستثمارات من الخارج، بحسب "رويترز".

وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 68 صوتًا مقابل 29، وأيد 16 ديمقراطيًا ترشيحه.

وفي جلسة تأكيد تعيينه، حذر بيسنت من أن عدم تجديد تخفيضات ضريبية بقيمة أربعة تريليونات دولار ينقضي أجلها بنهاية العام سيمثل "كارثة" بالنسبة للطبقة المتوسطة الأمريكية، وقال إن الرسوم الجمركية ستساعد في مكافحة ممارسات التجارة غير العادلة، وزيادة الإيرادات، وتعزيز النفوذ الأمريكي في المفاوضات الدولية.