العالم اليوم - "stc" السعودية توقع عقد بـ 8.7 مليار دولار مع جهة حكومية

انتم الان تتابعون خبر "stc" السعودية توقع عقد بـ 8.7 مليار دولار مع جهة حكومية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقالت STC في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن قيمة العقد تبلغ 32.64 مليار ريال (حوالي 8.7 مليار دولار)، وإن مدته 18 شهرا كفترة للإعداد والتنفيذ، تليها فترة تشغيل المشروع لمدة 15 سنة.

كما ذكرت أن الأثر المالي سيكون إيجابياً، وسيتم الاعتراف بالإيرادات في القوائم المالية الموحدة بعد التشغيل الأولي للمشروع، والذي من المتوقع أن يبدأ في الربع الرابع من عام 2026 وحتى نهاية مدة العقد.

يذكر أن الاتصالات السعودية stc كانت قد سجلت أرباحا صافية بواقع 4.6 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة تراجع 5 بالمئة على أساس سنوي. لكن إيرادات الشركة الفصلية سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بواقع 3.4 بالمئة لتصل إلى 18.6 مليار ريال.