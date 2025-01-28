العالم اليوم - درع صاروخي شامل.. ترامب يأمر بإنشاء القبة الحديدية الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 08:18 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه وقع على أمر تنفيذي للبدء بإنشاء نظام دفاع صاروخي للولايات المتحدة على غرار نظام "القبة الحديدية" الذي استخدمته إسرائيل لاعتراض آلاف الصواريخ التي استهدفتها خلال حربها ضد حماس في غزة وحزب الله اللبناني.

وقال ترامب أمام مؤتمر لمشرعين جمهوريين في ميامي "نحن بحاجة للبدء فورا بإنشاء قبة حديدية بأحدث تقنية" للدفاع الصاروخي، مؤكدا أن هذه الدرع الصاروخية "سوف تُصنع هنا في الولايات المتحدة الأميركية".

ولاحقا، على متن الطائرة الرئاسية التي تقل ترامب في رحلة العودة إلى واشنطن، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس وقع أمرا تنفيذيا لـ"تطوير ما نسميه ’القبة الحديدية الأميركية‘، وهي درع دفاعية صاروخية شاملة لحماية الأراضي الأميركية".

وخلال حملته الانتخابية عام 2024، كرر ترامب تعهده بإنشاء نسخة أميركية من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي في حال فوزه بالرئاسة.

لكنه تجاهل حقيقة أن هذا النظام مصمم لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى، ما يجعله غير مناسب للدفاع ضد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تشكل الخطر الرئيسي على الولايات المتحدة.

وأشاد ترامب، في حديثه الذي تزامن مع تولى وزير دفاعه بيت هيغسيث منصبه، مجددا بالنظام الذي استخدمته إسرائيل ضد الصواريخ التي أطلقت عليها من قبل حماس في غزة وحزب الله في لبنان خلال الحرب التي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وقال ترامب "إنهم يسقطون كل واحد منها تقريبا"، مضيفا "لذا أعتقد أن الولايات المتحدة تستحق أن يكون لها هذا".