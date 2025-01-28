العالم اليوم - مقتل مدان باقتحام الكابيتول على يد الشرطة بعد عفو ترامب عنه

انتم الان تتابعون خبر مقتل مدان باقتحام الكابيتول على يد الشرطة بعد عفو ترامب عنه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 07:21 صباحاً - أفاد مسؤولون أن مدانا بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول كان قد شمله العفو الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عن المهاجمين، قُتل على يد رجل شرطة خلال محاولة توقيفه.

وقُتل ماثيو هاتل، البالغ 42 عاما، الأحد على يد نائب شريف مقاطعة جاسبر بعد أن "قاوم" اعتقاله اثر اعتراض الشرطة سيارته في شمال غرب ولاية إنديانا، وفقا لبيان صادر عن شرطة الولاية.

وذكر البيان أن "عراكا حصل بين المشتبه به وضابط شرطة أدى إلى إطلاق الضابط النار على المشتبه به وإصابته بجروح قاتلة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل باستثناء أن سلاحا ناريا كان بحوزة هاتل.

وحددت وسائل الإعلام الأميركية هاتل كواحد من نحو 1,500 متهم أو مدان بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، سارع ترامب إلى اصدار عفو عنهم ما ان تولى السلطة.

وأثار القرار الذي وقعه ترامب بعد ساعات فقط من توليه منصبه الأسبوع الماضي انتقادات شديدة، سواء من الديموقراطيين أو بعض الجمهوريين الذين عارضوا العفو عن أشخاص دينوا بمهاجمة رجال الشرطة بعنف.

وأوردت قناة "فوكس 59" الإخبارية المحلية أن هاتل حُكم عليه بالسجن 6 أشهر في قضية الهجوم على الكابيتول وأُطلق سراحه في يوليو الماضي.

أضافت المحطة أن عمه شارك أيضا في اقتحام الكابيتول وحُكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة 30 شهرا بعد أن أقر بالذنب في الاعتداء على ضباط شرطة بعصا علم.

وأفادت تقارير إعلامية أيضا أن شخصا آخر شمله العفو هو دانيال بول من فلوريدا، أُعيد اعتقاله الأسبوع الماضي بتهمة حيازة سلاح تعود إلى ما قبل الهجوم على مبنى الكابيتول.