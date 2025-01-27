العالم اليوم - الأهلي المصري يعلن عودة تريزيغيه

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 11:19 مساءً - أعلن الأهلي المصري، الإثنين، إنهاء كافة الإجرءات الخاصة بضم محمود حسن (تريزيغيه) لاعب طرابزون التركي لمدة 5 سنوات، تبدأ عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي: "تم التعاقد مع تريزيغيه لمدة 5 سنوات قادمة". وأضاف: "الأهلي سينهي كافة الإجراءات المالية والإدارية مع النادي التركي"، من أجل عودة اللاعب إلى ناديه الأسبق. وبات ترزيغيه رابع صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد استعارة أحمد رضا ومصطفى العش، بجانب ضم المهاجم السلوفيني نيك غراديشار.

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