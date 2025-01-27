وزير خارجية إيطاليا: أوروبا بحاجة لزيادة مسئولياتها مع حلف الناتو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 10:29 مساءً - أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أهمية التحالف مع الولايات المتحدة باعتبارها تشكل عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية الإيطالية، مشيرا إلى أن حلف الناتو يعد الركيزة الأساسية للأمن الأوروبي الأطلسي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية اليوم /الإثنين/ أن تاياني أجرى محادثة هاتفية مطولة مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، هي الأولى منذ توليه منصبه.

وأشار الوزير الإيطالي إلى الحاجة إلى أن تزيد أوروبا من مسؤولياتها الأمنية والدفاعية بالتكامل مع حلف شمال الأطلسي.

وقال إن الولايات المتحدة تعد ثاني أكبر سوق للصادرات الإيطالية، بإجمالي تجارة يزيد عن 92 مليار يورو في عام 2023. معربا عن رغبته في إعادة إطلاق حضور الشركات الإيطالية في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار المباشر.

وشدد على أن هناك توافقًا استراتيجيًا كاملًا بشأن السلام وإعادة الإعمار في أوكرانيا وغزة، مع الرغبة بالعمل المشترك في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز التعاون.

ولفت إلى أن إيطاليا مستعدة للعب دور نشط في البنية الأمنية الإقليمية الجديدة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الوزير الإيطالي دعم بلاده الكامل للسلام العادل في أوكرانيا، موضحا أن إيطاليا وشركاء الاتحاد الأوروبي ينظرون بقلق كبير إلى زيادة أنشطة الحرب الهجينة ضد الغرب بالهجمات الإلكترونية.