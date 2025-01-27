العالم اليوم - فيديو يوثق عمل اللجنة المصرية القطرية لتنسيق عودة نازحي غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 09:25 مساءً - وثق مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع عمليات التنسيق الميداني التي تقوم بها اللجنة المصرية القطرية من أجل عودة النازحين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وأظهر الفيديو أحد أفراد اللجنة - مصري الجنسية- وهو ينادي على النازحين عبر مكبر الصوت قائلاً :"بعد إذن كل الركاب تتحرك عن طريق المشاة، حمدالله بالسلامة".

كما قدم أفراد اللجنة التعليمات اللازمة لعبور النازحين إلى الجهة الأخرى، شمال غزة، عبر طريق صلاح الدين باستخدام المركبات.

يذكر أنه تم تم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات باتجاه واحد من الجنوب لشمال غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين فى غزة العودة إلى شمال القطاع.

وأعلنت حماس أن 300 ألف فلسطيني على الأقل تمكنوا من العودة إلى منازلهم في شمال القطاع الاثنين بعد نزوحهم قسرا إلى جنوبه خلال الحرب مع إسرائيل التي امتدت أكثر من 15 شهرا.

وقال المكتب الاعلامي في بيان "عاد اليوم أكثر من 300,000 نازح من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد 470 يوما على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي".