فيدان: لدينا خلافات مع الولايات المتحدة وعلى رأسها الملف السوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن وجود خلافات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن بعض القضايا الإقليمية، وعلى رأسها ملف سوريا.

وقال فيدان في حديث للتلفزيون التركي، يوم الاثنين: "في المرحلة الجديدة سنواصل بالطبع التعاون الوثيق مع إدارة (الرئيس الأمريكي) ترامب على أعلى المستويات".

وتابع: "وكما تعلمون لدينا علاقات قديمة مع الإدارة الأمريكية، ولكن مواقفنا ليست متطابقة بشأن جميع القضايا. وهناك قضايا نختلف في الرأي بشأنها، وخصوصا القضايا الإقليمية. لكن هناك نهجا للعمل يجب أن تتمسك به الدول الناضجة. أي أن القضايا المثيرة للمشاكل يجب تهميشها، والقضايا الجيدة يجب المضي قدما بها".

وأكد: "لدينا أيضا قضايا مثيرة للمشاكل مع الولايات المتحدة. والسياسة الأمريكية على رأسها سوريا ".

وأعرب فيدان عن أمله "بأننا نتوصل في هذه المرحلة الجديدة إلى أعلى مستوى للتفاهم بشأن سوريا ومحاربة الإرهاب وأمن دول المنطقة. ونحن سنعمل من أجل ذلك".

يذكر أن تركيا بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، شددت أكثر من مرة على عزمها "محاربة الإرهاب" في سوريا في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، والتي في الوقت ذاته تكون "قوات سوريا الديمقراطية"، أكبر حليف للولايات المتحدة على الأرض في سوريا وتقدم لها واشنطن مساعدة عديدة