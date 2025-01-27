وزير الخارجية الهنغاري: لدينا وسائل للضغط على كييف إذا ثبتت مماطلتها في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 08:29 مساءً - أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بودابست لديها وسائل للضغط على كييف إذا تبين أن الأخيرة تماطل في إعادة تشغيل نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال سيارتو: "نحن الهنغاريون لسنا أغبياء، ولا ينبغي اعتبارنا كذلك. إذا لاحظنا أن هناك مماطلة في إعادة تشغيل نقل الغاز، فسيكون لدينا العديد من الفرص خلال التصويتات القادمة، سواء فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أو فرض عقوبات على أفراد، أو الدعم المالي لأوكرانيا، لاستخدام تصويتنا كوسيلة للضغط المطلوب".

وأضاف الوزير أن المفوضية الأوروبية تجري مفاوضات مع أوكرانيا بشأن استئناف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

في الأسبوع الماضي، صرح رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان بأنه "ضغط على الفرامل اليدوية" فيما يتعلق بتمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وطلب من شركائه في الاتحاد الأوروبي التفكير في مدى جدوى استمرار هذه القيود. وأشار إلى أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها هنغاريا بسبب سياسة العقوبات تجاوز 18 مليار يورو.

ومع ذلك، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم على تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر أخرى. وأوضح سيارتو أن هنغاريا لم تستخدم حق النقض (الفيتو) لأنها حصلت على ضمانات من الاتحاد الأوروبي تتعلق بأمن الطاقة. لكنه أكد أن هذا لا يعني أن هنغاريا لن تستخدم الفيتو في المرة القادمة التي يتم فيها مناقشة هذه القضية.