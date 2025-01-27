الرئيس الألماني يرد على إيلون ماسك: مسؤولية برلين عن جرائم النازية لا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 08:29 مساءً - أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الاثنين، على استمرار مسؤولية ألمانيا عن الهولوكوست بعد 80 عاما من تحرير معسكر الإبادة النازي أوشفيتز.

وأعرب فرانك فالتر شتاينماير خلال جولة في المعسكر النازي السابق الذي تشير تقديرات إلى أنه قتل فيه أكثر من مليون شخص في الفترة بين عامي 1940 و1945، عن معارضته لأي محاولة للتهوين من شأن ما حدث.

وقال الرئيس الألماني إن ما حدث في أوشفيتس بيركيناو ومعسكرات اعتقال ألمانية أخرى تحت حكم النازيين "هو جزء من تاريخنا وبالتالي جزء من هويتنا يجب علينا مواجهته".

وجاءت تصريحات شتاينماير ردا على تصريحات للملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال كلمة بالفيديو لتجمع انتخابي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في مدينة هاله بوسط ألمانيا يوم السبت، تحدث فيها عن الهولوكوست.

وفي إشارة واضحة إلى الهولوكوست حيث قامت ألمانيا النازية بإبادة ملايين اليهود وغيرهم من الأبرياء بشكل منهجي، قال ماسك إنه يوجد اليوم "تركيز كبير على الشعور بالذنب عن الماضي".

وأضاف: "علينا أن نتجاوز ذلك"، وسط هتافات أنصار الحزب الذين كانوا يشاهدونه على شاشة عملاقة داخل قاعة الحدث.

وأشاد الملياردير والصديق والمستشار للرئيس دونالد ترامب بحزب "البديل من أجل ألمانيا" ووصفه بأنه "أفضل أمل" لألمانيا.

وعند سؤاله من قبل صحفي عن ذلك، قال شتاينماير في أوشفيتس: "لا أعتقد أن السيد ماسك ينتظر نصائحي.. لكن قناعتي تظل ثابتة ومفادها أن المسؤولية لا تعرف نهاية".

وأضاف أنه يوصي من يعتقد على الدوام أن من الممكن وضع نهاية لهذا الأمر بأن يأتي إلى هنا الآن وأن يجري حوارا مع الناجين، مشيرا إلى أن "أوشفيتس يمثل وحشية جريمة ضد الإنسانية لا مثيل لها".