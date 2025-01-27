روما تعلن عن اتفاق لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 08:29 مساءً - أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني عن اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي حول تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

وفي تصريحات على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسل قال الوزير تاياني: "نحن ندعم الإدارة الجديدة (في سوريا) إذا كانت تريد توحيد البلاد من خلال منح الحقوق نفسها لجميع المواطنين". وأوضح أن "الرسالة التي نطلقها هي أننا نريد أن نفتح الباب، لكن مع إبقاء أعيننا مفتوحة".

وأضاف تاياني وهو نائب رئيس الوزراء أيضا أن إيطاليا "لديها موقف يريد منح الثقة للإدارة الجديدة لضمان إمكانية تعزيز وحدة الأراضي السورية"، مبينا أنه "بالتعاون مع النمسا وبدعم البرتغال بعثنا رسالة إلى كايا كلاس أيضا"، لأن "هدفنا هو فتح حوار مع هذا البلد وكانت العلامات الأولى إيجابية".

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه "سوف نقيم ما سيحدث في الأسابيع والأشهر المقبلة بالتأكيد، لكننا نؤمن بأنه يجب فتح باب المناقشة. لقد دعوت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي وافق على الحضور إلى روما"، لذا "انظروا كيف يمكننا العمل لأجل استقرار هذا البلد وهو أمر أساسي لاستقرار الشرق الأوسط بأكمله".