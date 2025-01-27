الولايات المتحدة.. مكتب التحقيق الفدرالي يبرر تمرين الاستجابة للطوارئ النووية في نيويورك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 08:29 مساءً - أكد مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي "FBI" في نيويورك أن تمارين الاستجابة للحوادث النووية تحدث بشكل منتظم ولا علاقة لها بالوضع العالمي الحالي.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إلى أن هذه التدريبات هي جزء من سلسلة من التدريبات المنتظمة التي تجريها حكومة الولايات المتحدة، بشكل منتظم مرتين في كل عام منذ 2012، ولا تجرى ردا على أي أحداث عالمية حديثة أو حالية.

وأضاف "FBI"، أن التخطيط للتمرين الحالي بدأ في ربيع العام الماضي، لافتا إلى أن التمرين يشمل التحقيق في حادث نووي وجمع عينات من الحطام النووي لتحليلها لاحقا.

وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان صحفي إن الولايات المتحدة تجري تدريبات واسعة النطاق مشتركة بين الوكالات للاستجابة للطوارئ النووية في ولاية نيويورك خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير 2025.

وأشار البيان إلى أن التمرين يشارك فيه ممثلون من وزارات الدفاع والطاقة والأمن الداخلي الأمريكية، والإدارة الوطنية للأمن النووي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى مسؤولي الشرطة والإطفاء والصحة.

يُذكر أن التمرين يهدف إلى التدرب على الاستعداد التشغيلي في حالة وقوع "حادث نووي على الأراضي الأمريكية أو خارجها".