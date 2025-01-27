موسكو تؤكد انفتاحها على مبادرات السلام الواقعية لتسوية النزاع الأوكراني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 08:29 مساءً - أكد ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي، خلال اجتماع مع السفير التركي تانجو بيلغيتش، أن روسيا منفتحة على مبادرات السلام الواقعية للوساطة في النزاع الأوكراني.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أنه "تم إبلاغ أنقرة بأن الدول التي تدعي دور الوسيط في تسوية الأزمة الأوكرانية يجب أن تلتزم بمبدأ المسافة المتساوية وعدم الارتباط بأحد أطراف النزاع".

وأضافت الوزارة أنه خلال الاجتماع تم التأكيد أيضا عن انفتاح موسكو على مبادرات السلام الواقعية ومقترحات الوساطة.

وأشارت إلى أنه "تم التطرق خلال المحادثة أيضا إلى القضايا الراهنة المتعلقة بتطور الوضع في دول الاتحاد السوفيتي السابقة. وبشكل خاص جرى تبادل للآراء بشأن منطقة القوقاز. وتم التأكيد على الالتزام بمواصلة تطوير الحوار والتعاون المثمر بين روسيا وتركيا".

وطرح بوتين مبادرات لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا، تنص على أن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للتفاوض بعد انسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية الجديدة.

وأضاف أنه يتعين على كييف أيضا أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف "الناتو" وأن تنفذ عملية نزع السلاح والقضاء على النازية وقبول وضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا.