ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بحظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 08:29 مساءً - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على ثلاثة أوامر تنفيذية من شأنها إعادة تشكيل الجيش الأمريكي، بما في ذلك حظر خدمة الأفراد المتحولين جنسيا، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن".

وستتضمن الأوامر أيضًا إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول في الجيش وإعادة تعيين أفراد الخدمة الذين يتقاضون رواتب متأخرة والذين تم تسريحهم لرفضهم الحصول على لقاح كوفيد-19، حسبما قال مسؤولان في البيت الأبيض للصحيفة.

كما من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا من شأنه أن يبدأ عملية إنشاء درع دفاع صاروخي من "الجيل القادم" للولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وينص الأمر على إنشاء "قبة حديدية" للولايات المتحدة، في إشارة إلى نظام الدرع الصاروخي الإسرائيلي المصمم لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى.