الصين ترد على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مصدر فيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 07:28 مساءً - استبعدت الصين نظرية تسرب فيروس كورونا المسبب لجائحة "كوفيد-19" من مختبر، بعدما قالت الاستخبارات الأمريكية إنها تعتقد أن مصدره مرتبط بالأبحاث ولم ينتقل عن طريق حيوانات معينة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين، "إن فريق الخبراء المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية توصل إلى أن استنتاج التسرب المختبري مستبعد إلى حد كبير بناء على زيارات ميدانية إلى المختبرات ذات الصلة في ووهان".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية خلال الإحاطة الإعلامية الدورية إلى أن هذه الاستنتاجات اعترفت بها الأسرة الدولية والأسرة العلمية على نطاق واسع.

وأضافت ماو نينغ بأنه "ينبغي على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تسييس واستغلال مسألة الأبحاث كأصل للجائحة وعن تلطيخ سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم".

وذكرت أنه ينبغي على السلطات الأمريكية أن "تستجيب في أقرب مهلة إلى المخاوف المشروعة التي تساور الأسرة الدولية وأن تتشارك بمبادرة منها مع منظمة الصحة العالمية البيانات بشأن الحالات الأولى الخاصة بها.

والسبت، قالت وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) إن نظرية تسرب الفيروس من مختبر صيني "أكثر ترجيحا" من انتقاله عبر حيوانات.

وأدلت الوكالة بهذا الاستنتاج بعد تثبيت جون راتكليف الخميس على رأس إدارتها خلال الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.

وصرح ناطق باسم الوكالة الأمريكية يوم السبت، بأن "سي آي أي" تعتبر بدرجة قليلة من الثقة وعلى أساس التقارير المتوفرة بمجملها أن أصول جائحة "كوفيد-19" المرتبطة بأبحاث هي أكثر ترجيحا من نشأته الطبيعية.

ولم يصدر في السابق أي استنتاج عن وكالة الاستخبارات الأمريكية للبت في ما إذا كانت الجائحة ناتجة عن حادث مختبري أو متأتية من عدوى انتقلت من الحيوانات.