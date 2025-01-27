باكستان: مقتل 4 مسلحين فـي عملية أمنية

إسلام آباد ـ وكالات: قتل 4 مسلحين في عملية أمنية في منطقة باغ العامة بمقاطعة خيبر بإقليم خيبر بختونخا شمال غرب باكستان.
وأفاد الجيش الباكستاني في بيان بأنه تم تنفيذ عملية أمنية في منطقة باغ العامة بمقاطعة خيبر بإقليم خيبر بختونخا، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين، وإصابة اثنين آخرين.
ودأبت قوات الأمن والجيش في باكستان على تنفيذ عمليات أمنية في مختلف مناطق باكستان لمطاردة الجماعات المسلحة.
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