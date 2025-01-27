العالم اليوم - مصرف سوريا المركزي ينهي تجميد معظم الحسابات المصرفية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 05:18 مساءً - ذكر مصدران بالقطاع المصرفي أن مصرف سوريا المركزي وجه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز" أن الإدارة السورية الجديدة جمدت جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة.

وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال، لكن التجميد أثر على النشاط الاقتصادي.

وقال مسؤول ومصدر بالقطاع المصرفي في سوريا إن المودعين بإمكانهم حاليا سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة تلك الطلبات على أساس السيولة المتاحة.

وأمر المصرف المركزي البنوك التجارية الأسبوع الماضي بتجميد جميع حسابات الأفراد والشركات المرتبطين بنظام الأسد.

ولا تزال تلك الإجراءات سارية.