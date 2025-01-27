العالم اليوم - سموتريتش: نعد خطة في الكابينت لتهجير السكان من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 05:18 مساءً - قال وزير المالية الإسرائيلي تسلئيل سموتريتش، يوم الاثنين، إنه يعد خطة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكابينت "من أجل تهجير السكان من غزة".

وأضاف الوزير اليميني المتطرف "يجب علينا الآن تعيين رئيس أركان هجومي، ينفذ بشكل كامل ودون تردد المهمة الواضحة التي تم تحديدها له والتي سيتم تحديدها مرة أخرى من قبل المستوى السياسي - احتلال غزة ومنع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية".

وفي بيان صدر في وقت سابق عن مكتبه، قال سموتريتش: "إن فكرة مساعدتهم في إيجاد أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وجيدة هي فكرة رائعة. بعد سنوات من تمجيد الإرهاب، سيكون بإمكانهم بناء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزير الذي يعارض وقف الحرب في قطاع غزة بشدة: "فقط التفكير خارج الصندوق بحلول جديدة سيوفر حلاً للسلام والأمن". وأكد: "سأعمل مع رئيس الوزراء والمجلس الأمني لضمان وجود خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طرح يوم السبت الماضي، خطة لـ"تطهير" غزة، قائلاً إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، عدة مرات أحياناً، جراء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وأفاد ترمب بأن نقل سكان غزة يمكن أن يكون «مؤقتاً أو طويل الأجل». وأضاف: «إنه مكان مُدمر حرفياً الآن، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك». وتابع: «لذا، أفضّل التواصل مع عدد من البلدان العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام".

ودخل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على تسليم حماس رهائن احتجزتهم في هجوم السابع من أكتوبر إلى إسرائيل مقابل إفراج الدولة العبرية عن معتقلين فلسطينيين أسبوعه الثاني.

وأثناء حملته الانتخابية في أكتوبر، قال ترمب إن غزة قادرة على أن تكون "أفضل من موناكو" لو "بُنيت بالطريقة الصحيحة".وكانت مصر حذرت في وقت سابق من أي "تهجير قسري" للفلسطينيين من غزة إلى صحراء سيناء.