نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرارة في موسكو تسجل درجة قياسية لشهر يناير منذ 111 سنة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في موسكو يوم 27 يناير ارتفعت وحطمت الرقم القياسي لدرجات الحرارة الذي تم توثيقه.

وقال كبير الخبراء في المركز يفغيني تيشكوفيتس: "لم تشهد موسكو مثل هذا الطقس منذ 111 سنة، بالرغم من تساقط الأمطار فإن درجة الحرارة في المدينة كانت +3.3 درجة مئوية في الساعة الخامسة صباحا، وفي الساعة السادسة ارتفعت الحرارة لتصل إلى +3.5 درجة مئوية، في مثل هذا اليوم من عام 1914 وصلت درجة الحرارة القصوى إلى +3.0 درجة مئوية".

وأشار تيشكوفيتس إلى أن خبراء الأرصاد الجوية في مركز "فوبوس" يتوقعون أن ترتفع درجات الحرارة في موسكو بشكل أكبر اليوم الاثنين، وربما قد تصل إلى +6 درجات مئوية في بعض مناطق المدينة، وقال: "بدأ الأسبوع الأخير من شهر يناير في موسكو بدرجات حرارة تشبه درجات الحرارة التي تسجل في أبريل عادة، الحرارة الدافئة التي سجّلت يوم لاثنين قد تكون بداية لتسجيل درجات حرارة قياسية بالنسبة للمدينة