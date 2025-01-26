العالم اليوم - حزب الله يدعو لإلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 09:24 مساءً - دعا حزب الله، الأحد، المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وأفاد الحزب، في بيان، بأن مشهد العائدين إلى قراهم يجسد "معاني الثبات والصمود والانتصار".

وأضاف البيان أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي ‏لبنان من غدر الأعداء ليست حبرا على ورق، بل واقع يعيشه اللبنانيون يوميا، ويجسدونه بصمودهم وتضحياتهم‎".

ودعا الحزب اللبنانيين إلى "الوقوف صفا واحدا مع أهلهم في الجنوب لتحقيق معاني التضامن الوطني والتحرير والانتصار".

كما طالب الحزب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق، "بتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات العدو الإسرائيلي وجرائمه وإلزامه بالانسحاب الكامل من أراضينا‎".