15 شهيدا بجنوب لبنان

15 شهيدا بجنوب لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة اعتداءات العدو الصهيوني على مواطنين حاولوا الدخول إلى قراهم جنوب البلاد بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب الاحتلال، إلى 15 شهيدا و83 جريحا.

وأفادت الوزارة في بيان لها، إن 15 مواطنا بينهم عسكري استُشهدوا وأصيب 83 آخرون، بنيران الاحتلال أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم المحتلة جنوب البلاد، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما لانسحاب جيش العدو الصهيوني من الجنوب بموجب اتفاق إطلاق النار بين (تل أبيب) وبيروت.

وفجر اليوم الأحد، انتهت المهلة المحددة بـ60 يوما لانسحاب جيش العدو الصهيوني المتوغل في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر2024، فيما واصلت قوات العدو وجودها في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.

ومنذ ساعات الفجر الأولى من اليوم، شهدت مداخل القرى الحدودية تجمعات لمئات الأهالي، الذين واجهتهم قوات العدو الصهيوني بالرصاص أثناء محاولتهم العودة إلى قراهم.

