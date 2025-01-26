عاجل - دخول 310 شاحنات مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة حتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مراسل قناة «إكسترا نيوز»، منذ قليل، دخول 310 شاحنات مساعدات منها 20 شاحنة وقود إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة منذ صباح اليوم وحتى الآن.

في وقت سابق، أكد همام مجاهد، موفد «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، اليوم الأحد، دخول 260 شاحنة مساعدات إنسانية من بينها أكثر من 20 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إدخال ما هو معدل 300 شاحنة قياسًا بما كانت عليه الأسبوع الأول بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى بين حماس وإسرائيل، مشيرًا إلى أنه هناك على الأقل 100 شاحنة يُنتظر أن تدخل إلى قطاع غزة بعد ساعات قليلة، مشيرًا إلى أن الشاحنات تحمل أهم الأولويات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما المواد الغذائية كالمياه والمعلبات إضافة إلى الدقيق الطحين، وأيضًا الخيام والبطاطين.

وأوضح موفد "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أيضًا عشرات من الشاحنات التي تحمل منازل معدة مسبقًا، التي من المنتظر أن تدخل إلى قطاع غزة، لأنها تعد أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للفلسطينيين، بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير معظم المنازل في القطاع، وبالتالي هم يعوّلون على مثل هذه المنازل من أجل أن تقيهم البرد القارس.

وأعلن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، إتمام العملية الثانية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.