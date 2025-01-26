العالم اليوم - أول ثلاث رهينات أفرجت عنهن حماس يغادرن المستشفى

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 05:29 مساءً - أعلن المستشفى الذي أُدخلت إليه ثلاث رهينات إسرائيليات كن أول من أفرجت عنهن حماس من قطاع غزة قبل أسبوع، عن مغادرتهن جميعا الأحد.

وأفاد مستشفى شيبا في بيان أن "الرهينات الثلاث اللواتي نُقلن جوا إلى شيبا للعلاج غادرنه اليوم".

وأفرجت حماس عن إميلي داماري (28 عاما) ودورون شتاينبرخر (31 عاما) ورومي غونين (24 عاما) في أول تبادل مع إسرائيل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأطلقت إسرائيل في المقابل سراح 90 أسيرا فلسطينيا.

ونقلت الرهينات السابقات في مروحية إلى المستشفى في رامات غان في شرق تل أبيب بعد تسليمهن إلى الصليب الأحمر ونقلهن عبر الحدود إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية حيث اجتمعن مع عائلاتهن.

وأشار المستشفى إلى أنه "سيستمر في تقديم العلاج لهن إذا اقتضت الحاجة في المستقبل"، بدون ذكر أي تفاصيل عن حالتهن الصحية أو العلاج الذي تم تقديمه.