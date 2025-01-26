العالم اليوم - البنك الدولي يحث باكستان على مضاعفة الاستثمارات لتعزيز النمو

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 04:27 مساءً - قال مسؤول كبير بالبنك الدولي إن باكستان يجب أن تبسط اللوائح وتجعل توقعاتها الاقتصادية قابلة للتنبؤ، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو بشكل كبير.

وقال مارتن رايزر، نائب رئيس البنك لشؤون جنوب آسيا، في مقابلة، أجريت معه في إسلام باد إن الدولة الواقعة بجنوب آسيا، يمكن أن تشهد تسارع معدل نموها السنوي، إلى ما يصل إلى 8 بالمئة، إذا ضاعفت استثماراتها واستغلت أصولها ورأس المال البشري بشكل أفضل، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف "إذا استثمرت 12بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لا تتوقع حدوث معجزات. لن تتمكن من النمو. الأمر بهذه البساطة".

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية أن متوسط نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان تراجع إلى أقل من 15 بالمئة في السنوات الأخيرة وهو الأدنى في المنطقة.

وطبقا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرغ لخبراء الاقتصاد ، فإن اقتصاد البلاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 3 بالمئة هذا العام.