العالم اليوم - الإمارات تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 04:27 مساءً - أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بغرب السودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، على موقف دولة الإمارات الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وعلى ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مشددا على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ودعا الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية والإنسانية وفق إعلان جدة ووفق آليات منصة "متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS"، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

كما عبر عن تعازيه ومواساته للشعب السوداني الشقيق ولأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد عبرت عن إدانتها واستنكارها استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، مؤكدة أنه انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر.

جاسم محمد البديوي اعتبر أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية، التي تلزم بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية.

ودعا إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية والمنشآت الصحية في السودان، لتمكينهم من أداء واجباتهم الإنسانية على الوجه الأكمل، خاصةً في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.

وشدد البديوي على أهمية احترام القوانين الدولية والإنسانية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تهدد أرواح الأبرياء وتعرقل مساعي الجهود الإنسانية.

من جانبها، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن قصف المستشفى يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، الذي يضمن سلامة المرضى والطواقم الطبية العاملة في المستشفيات، والحفاظ على المنشآت الصحية في أوقات الحروب، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية الأعيان المدنية.