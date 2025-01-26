العالم اليوم - هل يستطيع العالم تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 12:25 مساءً - ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فتعطش الذكاء الاصطناعي للموارد يمتد أيضاً ليشمل المياه لتبريد مراكز البيانات، والعقارات لتوسيع البنية التحتية، والكثير الكثير من العقول البشرية لإدارة المهام التي لا يمكن القيام بها إلا من خلال الإنسان.

ومع هذا العطش غير المسبوق للموارد، يطرح المراقبون تساؤلات جوهرية، حول مدى قدرة العالم على مواكبة متطلبات هذه القوة المتعاظمة وكيفية تحقيق توازن بين التطور التقني، واستنزاف الموارد، الذي قد يُثقل كاهل البشرية، حيث تتزايد المخاوف من التداعيات البيئية والاقتصادية التي قد تنجم عن حاجة صناعة الذكاء الاصطناعي للموارد، للحفاظ على استمراريتها والتي تشمل العناصر الآتية:

الكهرباء العقدة الأكثر إزعاجاً

تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على مراكز البيانات المليئة باللوحات الأم والرقائق وأجهزة التخزين، التي تشكل البنية التحتية لعملياتها.

وحالياً يتجاوز الطلب على الكهرباء من هذه المراكز العرض المتاح في العديد من أنحاء العالم، ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تستخدم مراكز البيانات 8 في المئة من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال الحصة في عام 2022 عندما انطلقت موجة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمجموعة غولدمان ساكس.

كما تشير التوقعات إلى أن الاستهلاك العالمي السنوي للطاقة من قبل مراكز البيانات سيتجاوز الـ 1580 تيراواط/ساعة بحلول عام 2034، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي استهلاك الهند للطاقة.

وتُظهر الأرقام الرسمية أن مراكز البيانات التي تديرها غوغل التابعة لشركة ألفابت استخدمت أكثر من 24 تيراواط ساعة من الكهرباء في السنة المالية 2023، بزيادة تفوق نسبتها الـ 31 في المئة مقارنة بعام 2021، وهو ما ينطبق أيضاً على شركة مايكروسوفت، حيث أصبحت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مدركة تماماً أن الطاقة يمكن أن تكون العقدة الأكثر إزعاجاً في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، وهي تتسابق لتأمين الإمدادات طويلة الأجل.

مليارات اللترات من المياه يومياً

مراكز البيانات التي تشغّل الذكاء الاصطناعي تُنتج حرارة شديدة بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء، مما يفرض الحاجة إلى وجود أنظمة تبريد فعّالة لحماية المعدات من التلف وضمان كفاءة أدائها.

وحالياً، تعتمد أفضل تقنيات التبريد على المياه، ووفقاً لتقديرات شركة Bluefield Research، فإن مراكز البيانات تستهلك أكثر من مليار لتر من المياه يومياً، وهي كمية تكفي لتلبية احتياجات 3.3 مليون شخص ليوم كامل.

وقدرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2023 أن المحادثة مع ChatGPT التي تتكون من حوالي 10 إلى 50 سؤالاً وإجابة، تستهلك ما يعادل زجاجة مياه بحجم 16.9 أونصة.

والأمر الأكثر إثارة للقلق أن غالبية المياه المستخدمة للتبريد، هي مياه ذات جودة مرتفعة وصالحة للشرب، وذلك لتجنب التأثيرات السلبية على المعدات التي قد تنتج عن المياه غير المكررة.

سباق على الأراضي

حالياً، يوجد أكثر من 7000 مركز بيانات حول العالم، ارتفاعاً من 3600 مركز فقط في عام 2015. ومع تزايد الطلب على القدرات الحاسوبية لتشغيل الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن تشهد السنوات المقبلة بناء آلاف مراكز البيانات الجديدة.

ومراكز البيانات ليست مجرد منشآت عادية، فهي تتطلب مساحات شاسعة من الأراضي لتضم ملايين الخوادم ومعدات التبريد والبنى التحتية اللازمة لتشغيلها، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الطلب بشكل غير مسبوق على العقارات في مناطق قريبة من مصادر الطاقة وشبكات الاتصال، ما ستسبب في ارتفاع كبير بأسعار الأراضي، مع ظهور حروب شرسة بين الشركات الكبرى، للاستحواذ على أفضل المواقع.

الرقائق ثم الرقائق ثم الرقائق

الرقائق المتطورة، أو وحدات معالجة الرسوميات (GPUs)، تمثل القوة المحركة خلف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، فبفضل تصميمها القادر على التعامل مع آلاف العمليات المتزامنة، أصبحت هذه الرقائق ضرورة أساسية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي مراكز البيانات، قد يتطلب تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لمئات أو حتى لآلاف من هذه الرقائق، والتي تصل تكلفة الوحدة الواحدة منها إلى أكثر من 30 ألف دولار أميركي.

وقد أدى الطلب المتزايد على الرقائق فائقة القوة، إلى نقص عالمي حاد في هذا النوع، ورغم ريادة شركةNvidia لهذا المجال، إلا أن تلبيتها للطلب الهائل على الرقائق المتطورة يمثل تحدياً كبيراً، فرقائقها الجديدة، المعروفة باسم Blackwell، عادت إلى مسار الإنتاج المفترض، لكن الشركة أكدت أن تلبية جميع طلبات السوق ستستغرق عدة أرباع مالية إضافية.

عدد موظفين أكبر مما نظن

لقد قيل الكثير عن الوظائف التي قد يقضي عليها الذكاء الاصطناعي، ففي فبراير الماضي، أحدثت شركة التكنولوجيا المالية السويدية Klarna Bank AB ضجة بعد أن قالت إن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، يقوم بعمل يعادل عمل 700 وكيل خدمة عملاء بدوام كامل. كما قدّر صندوق النقد الدولي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل مكان نحو 40 في المئة من الوظائف على مستوى العالم.

ولكن تبين أن شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، باتت توظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر اليوم، وهي تبحث عن علماء كمبيوتر ومهندسي بيانات ومهندسي برمجيات ومصممي رقائق، هذا ناهيك عن جيوش من المحللين والمسوقين ومندوبي المبيعات.

وقد أدى طلب شركات الذكاء لعدد كبير من الموظفين، إلى ظهور اختناقات في المواهب في العديد من المهن المذكورة، حيث أعرب مستثمرو التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، عن أسفهم لعدم وجود مرشحين متعلمين وذوي خبرة مناسبة.

شهية على البيانات

نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعتمد على كميات هائلة من البيانات عالية الجودة لتدريبها، مثلما يعتمد البشر على الغذاء.

وهذه النماذج تُدرب باستخدام نصوص مجزأة إلى رموز صغيرة، لتحديد الأنماط التي تساعدها في التنبؤ بالنصوص المستقبلية، ورغم أن بعض النماذج قد تم تدريبها على تريليونات الرموز، إلا أن هذا الكم الهائل من البيانات، قد لا يكون كافياً لدعم تطور الذكاء الاصطناعي بالسرعة المرجوة.

فالتحدي الأبرز يكمن في محدودية البيانات الجديدة وعالية الجودة، خاصة تلك التي تمثل اللغات غير الإنجليزية أو المجتمعات غير الغربية، مما يهدد بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تحمل تحيزات عرقية وجندرية.

وعلى سبيل المثال، أظهر تحليل أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تميز ضد مجموعات عرقية معينة بناءً على الأسماء. وبينما تعمل OpenAI وشركات أخرى على تحسين النماذج وتخفيف الأضرار المحتملة، يظل تنوع البيانات وجودتها تحدياً كبيراً في هذا المجال.

عملاق جائع

وتقول مستشارة الذكاء الاصطناعي المعتمدة من أوكسفورد هيلدا معلوف، في حديث لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة رقمية، بل هو "عملاق جائع" يستهلك موارد هائلة للحفاظ على أدائه، وإذا استمر في التوسع دون تطبيق بعض الحلول، فقد نجد أنفسنا في مواجهة أزمة موارد عالمية، ولذلك فإن السؤال الأهم اليوم هو "كيف يمكننا تلبية طلب الذكاء الاصطناعي على الموارد الطبيعية دون الإضرار بالكوكب؟"

الحلول موجودة

وبحسب معلوف فإن الإجابة عن هذا السؤال سهلة جداً، حيث أن أغلب المشاكل الناتجة عن استهلاك أنظمة الذكاء الاصطناعي للموارد الطبيعية، يوجد لها حلول يمكن تطبيقها، فمثلاً ومع توقعات زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الذكاء الاصطناعي، تظهر المفاعلات النووية الصغيرة كخيار أكثر أماناً وأقل كلفة، فهذه المفاعلات تُنتج كميات كبيرة من الكهرباء، بكفاءة عالية وتكلفة بيئية منخفضة نسبياً، ومع دمج هذه الحلول مع تقنيات أخرى، كالألواح الشمسية وتوربينات الرياح، يمكن للعالم بناء نظام طاقة متكامل، يلبي "شهية" الذكاء الاصطناعي المتزايدة على الكهرباء، دون التضحية بموارد الكوكب.

وترى معلوف أنه لحل مشكلة الاستهلاك الهائل للمياه، الناتج عن تشغيل الذكاء الاصطناعي، يمكن اللجوء إلى مجموعة من الحلول منها "إعادة التدوير"، إذ يمكن لمراكز البيانات، أن تُعيد تدوير المياه المستخدمة في عمليات التبريد بدلاً من التخلص منها، مما يقلل الحاجة إلى استهلاك مياه جديدة، مشيرةً إلى أنه يمكن أيضاً اللجوء إلى خيار استخدام المياه غير الصالحة للشرب بعد معالجتها، مثل مياه الصرف الصحي أو مياه البحر المعالجة، فذلك يساعد في تقليل الضغط على الموارد المائية الصالحة للشرب، كما يمكن توزيع مراكز البيانات بشكل استراتيجي في المناطق ذات الموارد المائية الوفيرة، لتجنب استنزاف المناطق التي تعاني من شح المياه.

وتضيف معلوف في حديثها لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إنه منذ ظهور تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، تركزت المخاوف على التهديد الذي تُشكله هذه التكنولوجيا على سوق الوظائف، لكن مع الوقت تبين أن الذكاء الاصطناعي، يخلق فرصاً وظيفية هائلة في مجالات جديدة، إلا أن المشكلة التي ظهرت هنا تكمن في نقص المواهب المؤهلة لهذه الأدوار، فالطلب على الوظائف يتركز على المتخصصين في علوم البيانات، ومهندسي البرمجيات، ومصممي الرقائق، وحتى خبراء الامتثال القانوني، لافتةً إلى أن حل هذه المشكلة يتمثل بالاستثمار في التعليم والتدريب، وإطلاق مبادرات تعليمية تُركز على المهارات التقنية المطلوبة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى التعليم العالي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات بما يجعل القوة العاملة العالمية، مستعدة لمواكبة الطلب المتزايد على الأدوار الوظيفية الجديدة.

أما بالنسبة لمشكلة الطلب على العقارات، الناتجة عن التوسع في مراكز البيانات فترى معلوف ، أن هذه المعضلة تتطلب حلولاً متعددة تجمع بين الابتكار التكنولوجي، التصميم المستدام، والتخطيط العمراني المتقدم، فالتوجه نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً وكفاءة، يمكن أن يخفف من تأثير هذا القطاع على سوق العقارات، لافتةً إلى أنه يمكن إنشاء مراكز البيانات في الصحارى أو الأراضي الجبلية، التي لا تصلح للزراعة أو المشاريع السكنية، على أن تكون هذه المراكز مصممة بشكل ملائم للبيئات القاسية، ويؤمّن لها البنية التحتية اللازمة، كما يمكن إعادة استخدام المباني القائمة عبر تحويل المصانع والمستودعات غير المستخدمة، إلى مراكز بيانات حديثة، إضافة إلى ذلك، يجب وضع قوانين تمنع الاستغلال المفرط للأراضي في المناطق الحساسة.

التركيز على الجانب المشرق

وشددت معلوف على أنه رغم الحديث المستمر عن استنزاف الذكاء الاصطناعي للموارد الطبيعية، إلا أن هذه التكنولوجيا تحمل في طياتها إمكانيات هائلة، يمكنها تغيير وجه العالم إلى الأفضل، فالذكاء الاصطناعي ليس فقط "مستهلكاً" شرهاً للموارد، بل هو أداة قوية قادرة على تحقيق فوائد جذرية على كافة الأصعدة مثل، تسريع الابتكار الطبي، تطوير التعليم، رفع كفاءة الصناعات، توفير حلول ذكية للاستدامة، تعزيز جودة الحياة وتحسين مستويات الراحة والسلامة، ولذلك فإنه بدلاً من التركيز على التحديات فقط، يجب أن نرى في الذكاء الاصطناعي فرصة استثنائية للبناء والتقدم.