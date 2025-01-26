العالم اليوم - مع انتهاء مهلة الـ60 يوما.. كيف يبدو الوضع في جنوب لبنان؟

انتم الان تتابعون خبر مع انتهاء مهلة الـ60 يوما.. كيف يبدو الوضع في جنوب لبنان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 05:29 صباحاً - انتهت رسميا في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيروت مهلة الـ60 يوما في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والتي دخلت حيز التنفيذ فجر السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.

وكما بات معلوما لم تنسحب إسرائيل من مناطق عدة في الجنوب خصوصا البلدات والتلال التي تتمركز فيها بالقطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وسبق الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيروت، تفجيرات إسرائيلية عنيفة في بلدتي كفركلا وميس الجبل بالتزامن أيضا مع تحليق للمسيّرات الإسرائيلية فوق عدة مناطق جنوبي لبنان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات لسكان البلدات الحدودية الجنوبية بعدم العودة إليها حتى إشعار آخر.

ويتحضر سكان عدد من البلدات الجنوبية صباح اليوم للتوجه إلى بلداتهم الحدودية رغم التحذيرات الإسرائيلية.

من جهتها دعت قيادة الجيش اللبناني السكان إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية.

وكانت وحدات عسكرية تابعة للجيش اللبناني انتشرت السبت في بلدات عدة بالقطاع الأوسط في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش اللبناني أنه يواصل عمليات الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، متهما إسرائيل بالمماطلة في الانسحاب من مناطق عدة ما تسبب بتأخير الانتشار وتعقيد مهمة انتشاره.

كما أكد الجيش أنه يحافظ على الجهوزية لاستكمال هذا الانتشار فور الانسحاب الإسرائيلي.

وتكثفت الاتصالات السياسية على أعلى المستويات في الأيام القليلة الماضية للضغط على إسرائيل لإتمام هذا الانسحاب وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

لكن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدت أن الانسحاب الإسرائيلي سيتجاوز مهلة اتفاق وقف إطلاق النار.

ويترقب متابعون موقف حزب الله في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وفيما إذا كانت هذه التطورات ستؤدي إلى توتر الأوضاع على الحدود.

ويقضي الاتفاق بانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من جنوب لبنان، ويكمل انسحابه في أجل لا يتعدى 60 يوما، في مقابل انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني وانتشار الجيش اللبناني جنوبا.