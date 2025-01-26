العالم اليوم - تقرير: خطة جديدة لترامب هدفها إنقاذ "تيك توك"..وهذه تفاصيلها

انتم الان تتابعون خبر تقرير: خطة جديدة لترامب هدفها إنقاذ "تيك توك"..وهذه تفاصيلها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 04:27 صباحاً - ذكرت الإذاعة الوطنية الأميركية العامة يوم السبت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعكف على خطة جديدة لإنقاذ "تيك توك".

وتتضمن الخطة الاستعانة بشركة البرمجيات أوراكل ومجموعة من المستثمرين الخارجيين للسيطرة بشكل فعال على العمليات العالمية لتيك توك.

وقالت الإذاعة إنه بموجب الصفقة التي يتفاوض عليها البيت الأبيض، فإن شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق ستحتفظ بحصة أقلية في تيك توك، لكن خوارزمية التطبيق وجمع البيانات وتحديثات البرامج ستشرف عليها شركة أوراكل، التي توفر بالفعل الأساس للبنية التحتية لشبكة الإنترنت الخاصة بتيك توك.

وجاء تقرير الإذاعة نقلا عن شخصين مطلعين على المحادثات، ولم يصدر بعد أي تعليق من البيت الأبيض أو أوراكل.

ووفق الإذاعة فإن مسؤولين من شركة أوراكل والبيت الأبيض عقدوا اجتماعا يوم الجمعة بشأن صفقة محتملة، ومن المقرر عقد اجتماع آخر في غضون أيام.

وتعني الصفقة المحتملة التي أوردتها الإذاعة الوطنية أن المستثمرين الأميركيين سيمتلكون حصة أغلبية في تيك توك.

لكن التقرير أوضح أن شروط الصفقة قد تتغير وأنها لا تزال قيد الإعداد.

ونقلت الإذاعة عن شخص مشارك بشكل مباشر في المحادثات ولكن غير مخول له بالتحدث علنا قوله "الهدف هو أن تراقب أوراكل بشكل فعال وتوفر الرقابة على ما يحدث مع تيك توك. بايت دانس لن تختفي تماما لكنها (الصفقة) ستقلل من الملكية الصينية (للتطبيق)".

وأشارت الإذاعة أيضا إلى أن شركة مايكروسوفت من بين المستثمرين المحتملين الآخرين الذين يشاركون في المحادثات.

وكان ترامب قد قال لأنصاره إنه يريد أن يكون تيك توك، مملوكا بنسبة 50 بالمئة على الأقل من قبل مستثمرين أميركيين.

وفي عشية تنصيبه، قال ترامب في تجمع في واشنطن إنه سيسمح للتطبيق بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة، "لكن ليكون للولايات المتحدة ملكية 50 بالمئة من تيك توك".

وأضاف ترامب: "تيك توك لا يساوي شيئا، هو صفر دون الحصول على موافقة لتشغيله، إذا تمت الموافقة، سيكون لهم قيمة ضخمة".

جدير بالذكر أن ترامب وقّع الإثنين الماضي، على أمر تنفيذي يؤجل لمدة 75 يوما تطبيق قانون يحتم على بايت دانس بيع تيك توك لأسباب تتعلق بالأمن القومي وإلا واجه الحظر.