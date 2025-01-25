العالم اليوم - ليفربول يفوز وصلاح يعزز مكانته "التاريخية" بالدوري الإنجليزي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يناير 2025 09:25 مساءً - عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز، السبت، على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 4 - 1 ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

وأحرز رباعية ليفربول، دومينيك سوبوسلاي ومحمد صلاح وكودي جاكبو "هدفين" في الدقائق 11 و35 و44 و66، بينما أحرز جاكوب جريفز هدف إبسويتش الوحيد في الدقيقة 90.

ورفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة ليبتعد في الصدارة وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 16 نقطة في المركز 18 بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي ورقم 13 هذا الموسم في بطولة الدوري.

فعلى ملعب أنفيلد، أجهز ليفربول على ضيفه سريعا وهز شباكه ثلاث مرات في الشوط الأول، ولعب المهاجم الهولندي كودي جاكبو دورا بارزا في فوز فريقه بعدما سجل هدفين وصنع هدفا.

تقدم ليفربول بهدف للاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 11 بتسديدة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من زميله الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وأضاف صلاح الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة جاكبو، ليسجل النجم المصري هدفه رقم 19 في الدوري هذا الموسم ويعزز صدارته لقائمة هدافي البريميير ليغ هذا الموسم.

كما احتفل صلاح بتسجيله الهدف رقم 176 في الدوري الإنجليزي ليصبح سابعا في قائمة الهدافين التاريخيين في المسابقة بعدما تجاوز النجم الفرنسي تييري هنري الذي سجل 175 هدفا بقميص أرسنال.

وبات صلاح أيضا ثاني أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي بعد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي سجل 184 هدفا مع مانشستر سيتي، واحتفل النجم المصري أيضا بهدفه رقم 100 في الدوري على ملعب أنفيلد.

ووسط توهج صلاح بكل هذه الأرقام أضاف جاكبو هدفا ثالثا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعدما تابع تسديدة سوبوسلاي التي ارتدت من الحارس بقدمه مباشرة في الشباك.

وعزز ليفربول تفوقه سريعا بهدف رابع بعدما مرر ترينت ألكسندر أرنولد كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها جاكبو برأسية قوية في الشباك، ليسجل المهاجم الهولندي هدفه الثاني في المباراة والثامن له في الدوري هذا الموسم.

بهذا الفوز، وسع ليفربول الفارق في الصدارة مستفيدا من تعثر أحد أقرب منافسيه حيث انهار نوتنغهام فورست خارج ملعبه أمام بورنموث بنتيجة ثقيلة صفر - 5 في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

بينما انفرد أرسنال بالمركز الثاني بعد الفوز خارج ملعبه على وولفرهامبتون بنتيجة 1 - صفر، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 47 نقطة.

وفي مواجهة أخرى بنفس التوقيت، اقتحم نيوكاسل يونايتد المربع الذهبي بالفوز على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3 - 1.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بينما بقى ساوثهامبتون في ذيل الترتيب برصيد 6 نقاط في المركز العشرين.

وبعيدا عن مراكز المقدمة فاز إيفرتون على مضيفه برايتون بهدف وحيد سجله إيليمان ندياي من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وواصل إيفرتون صحوته تحت قيادة المدرب ديفيد مويس في إطار مساعيه للهروب من شبح الهبوط، محققا الفوز الثاني تواليا ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر.

أما برايتون تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز التاسع، بعدما صمد 6 مباريات على التوالي بدون هزيمة.