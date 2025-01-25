العالم اليوم - أجواء الفرح تعم "ساحة الرهائن" في تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يناير 2025 01:27 مساءً - عمت أجواء الفرح "ميدان الرهائن" في تل أبيب، السبت، فيما تجمعت حشود لمتابعة مشاهد تسليم الرهائن الأربع اللواتي كن محتجزات في قطاع غزة.

ولوحت الحشود بالأعلام الإسرائيلية ورفعوا صور الجنديات الأربع.

وبدأ الحشد الهتاف عندما عرض مشهد تسليمهن لممثلي الصليب الأحمر الدولي على شاشة كبيرة في الميدان.

وتسلم الصليب الأحمر من حركة حماس المحتجزات الإسرائيليات الأربع، ضمن إطار صفقة التبادل المتفق عليها.

ودخل عنصران من الصليب الأحمر باتجاه تجمع حاشد لعناصر من حركة حماس ووقعا على استلام المحتجزات.

وبعد التوقيع نزلت الرهينات من السيارات وصعدن على منصة قبل أن يغادرن رفقة عناصر من الصليب الأحمر باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق إسرائيل سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الرهائن الأربع، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".