نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالزي العسكري.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسلم المحتجزات الأربع من الصليب الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي تسلم المجندات الأربع اللاتي تم الإفراج عنهن بموجب صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.

التفاصيل عن تسليم المجندات

أعلنت الجيش الإسرائيلي أن وحدة النخبة من الجيش والشاباك ترافق حاليًا المجندات الأربع في طريقهن إلى إسرائيل، حيث سيخضعن لتقييم طبي أولي.

وفي بيان رسمي، أفاد الجيش بأن المجندات الأربع اللواتي تم الإفراج عنهن سيخضعن لفحص طبي أولي بعد وصولهن إلى إسرائيل.

الدفعة الثانية من تبادل المجندات الإسرائيليات

شهدت الدفعة الثانية من تبادل المجندات الإسرائيليات مشاهد عديدة في ساحة غزة، حيث تم تسليم المجندات إلى الصليب الأحمر بحضور الفصائل الفلسطينية والآلاف من المدنيين.

كما لوحظ رفع أعلام فلسطين في ساحة غزة، ما أضفى طابعًا شعبيًا واحتفاليًا على الحدث.

أسماء المجندات الأربع المُفرَج عنهن

المجندات الأربع اللاتي تم الإفراج عنهن وهن في الزي العسكري الإسرائيلي وهن يحملن بطاقات تعريف هوية (ID) بأسمائهن هي: