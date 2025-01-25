نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- كتائب القسام وسرايا القدس تستعدان لتسليم أسيرات إسرائيليات وسط غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد ميدان فلسطين في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، اليوم السبت، انتشارًا واسعًا لعناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

يأتي ذلك ضمن التحضيرات لتسليم مجموعة من الأسيرات الإسرائيليات وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

الصليب الأحمر يتجه لاستلام الأسيرات

صرح مسؤول لوكالة "رويترز" أن فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقه لاستلام الأسيرات من حركة حماس.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت عبر بيان رسمي يوم الجمعة أن عملية الإفراج ستشمل أربع مجندات إسرائيليات، وهنّ:

كارينا أرئيف. دانييل جلبوع. نعمة ليفي. ليري إلباج.

تفاصيل عن تحضيرات الجانب الإسرائيلي

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عائلات الأسيرات الأربع توجهت إلى منطقة "رعيم" استعدادًا للقاء ذويهن.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن السلطات أبلغت العائلات بأن موعد الإفراج المتوقع سيكون عند الساعة 12 ظهرًا.

اتفاق وقف إطلاق النار يواصل تطبيق بنوده

تأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي، حيث تسعى الأطراف إلى تحقيق التزامات متبادلة تعزز فرص التهدئة.