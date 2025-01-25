العالم اليوم - ميتا تعتزم استثمار 65 مليار دولار بالذكاء الاصطناعي في 2025

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يناير 2025 12:29 مساءً - تعتزم شركة "ميتا" المالكة لتطبيقي فيسبوك وانستغرام، استثمار ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام، أي 50 بالمئة أكثر مما استثمرته عام 2024، لتعزيز مكانتها في السباق بمجال الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس "ميتا" مارك زاكربرغ، في صفحته عبر فيسبوك، الجمعة، إن "هذا العام سيكون أساسيا للذكاء الاصطناعي. أتطلع سنة 2025، ليكون ميتا ايه آي مساعد الذكاء الاصطناعي الرئيسي الذي يخدم أكثر من مليار شخص، وأن يصبح للاما 4 النموذج المتطور الرئيسي وأن ننشئ مهندسا قائما على الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل متزايد في جهودنا بالبحث والتطوير".

وسيُستخدم "60 إلى 65 مليار دولار" لتوسيع الفرق المخصصة للتكنولوجيا "بشكل كبير"، ولإنشاء البنية التحتية اللازمة.

وقال زاكربرغ إن "ميتا" ستبني مركز بيانات "كبيرا جدا بحيث يغطي جزءا كبيرا من مانهاتن".

أدى النمو السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي بدأ مع إطلاق شركة "اوبن ايه آي" برنامج "تشات في جي بي" في نهاية عام 2022، إلى منافسة شرسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى، مع احتلال "غوغل" و"مايكروسوفت" (المستثمر الرئيسي في "اوبن ايه آي") الصدارة.

ترغب كل الشركات في ابتكار أفضل مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي ممكن، وتستثمر تاليا في مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج. إلا أنّ خوادم الكمبيوتر الجديدة وأشباه الموصلات المتطورة باهظة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

في العام 2024، عاقبت السوق باستمرار شركات كبيرة بسبب إنفاقها المرتفع على الذكاء الاصطناعي ونقص العوائد الفورية على الاستثمار.

والثلاثاء، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ستارغيت"، وهو مشروع جديد للذكاء الاصطناعي يجمع "اوبن ايه آي" و"أوراكل" (شركة متخصصة في السحابة) و"سوفت بنك" الياباني، لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى أربع سنوات في البنى التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.