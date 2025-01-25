نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تُجند آلاف المقاتلين منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل في أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدران في الكونجرس الأمريكي أن حركة حماس قامت بتجنيد ما بين 10،000 و15،000 عنصر منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل في أكتوبر 2023.

جاءت هذه الأرقام بناءً على معلومات مخابراتية قُدمت في سلسلة تحديثات لإدارة الرئيس السابق جو بايدن.

تفاصيل عمليات التجنيد

وفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، فإن غالبية المجندين الجدد هم من الشباب غير المدربين، وغالبًا ما يتم تكليفهم بمهام أمنية بسيطة.

يُشار أيضًا إلى أن العدد الإجمالي للمقاتلين الذين استشهدوا في صفوف حماس منذ بداية الحرب يُقدر بنحو مماثل.

المعطيات الأمنية وتأثيرها

تشير المصادر إلى أن عمليات التجنيد الكثيفة التي تقوم بها حماس تهدف إلى تعويض الخسائر البشرية الناتجة عن المواجهات العسكرية مع إسرائيل، بالإضافة إلى الحفاظ على القوة القتالية للحركة في ظل التصعيد المستمر.

دور المخابرات الأمريكية

قدمت وكالات المخابرات الأمريكية معلومات مُحدثة حول نشاطات حماس لإدارة بايدن، مما يؤكد على أهمية متابعة تطورات الوضع في غزة وتأثيراته على الأمن الإقليمي والدولي.

انعكاسات التجنيد على المشهد الفلسطيني الإسرائيلي

تشير الزيادة الكبيرة في أعداد المجندين إلى استمرار التصعيد بين حماس وإسرائيل، مع التركيز على تطوير استراتيجيات لتعزيز القوة العسكرية للحركة، ومع ذلك، فإن تجنيد الشباب غير المدربين يثير تساؤلات حول جاهزية هؤلاء المقاتلين لمواجهة التحديات المتزايدة في ساحة المعركة.