نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة استثنائية، بث برنامج "ما خفي أعظم" لقطات حصرية كشفت عن الجوانب الاستراتيجية لعملية هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). أظهرت اللقطات أبعادًا دقيقة ومذهلة عن التخطيط المسبق، الذي قاد إلى واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا وإثارة للجدل في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

محمد الضيف يحدد المواقع العسكرية المستهدفة

من بين اللقطات الحصرية، ظهر محمد الضيف، قائد أركان كتائب القسام، وهو يضع اللمسات النهائية لخطة الهجوم، محددًا المواقع العسكرية الإسرائيلية المستهدفة. المشاهد تعكس دور الضيف في قيادة العملية والتخطيط لها، مما يبرز دقة التنظيم وحرفية التنفيذ.

رصد دقيق للحدود قبل الهجوم

أظهرت لقطات أخرى وثائقية قيام فرق استطلاع كتائب القسام بعملية رصد دقيق للحدود قبل تنفيذ العملية. هذه المشاهد تكشف عن مستوى عالٍ من الاستعداد والتنسيق، حيث وثقت الكاميرات انتشار وحدات الرصد، التي تابعت تحركات الاحتلال في النقاط الحدودية، بهدف ضمان نجاح الاختراق وتنفيذ الأهداف بدقة.

توثيق عملية رصد الضابط الأسير آساف حمامي

في مفاجأة أخرى، بث البرنامج مشاهد خاصة توثق عملية رصد الضابط الإسرائيلي الأسير آساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، الذي تأسر كتائب القسام حاليًا. تُظهر المشاهد متابعة حثيثة لتحركات الضابط، مما يعكس مستوى متقدمًا من الاستخبارات الميدانية لدى المقاومة الفلسطينية.

رسائل واضحة من المقاومة

عرض هذه اللقطات يأتي في سياق تعزيز الرواية الفلسطينية، وإظهار أن عملية السابع من أكتوبر لم تكن مجرد حدث عشوائي، بل كانت عملية مخططة بعناية فائقة، تهدف إلى ضرب الأهداف الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي.

دلالات إعلامية واستراتيجية