نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلن تعليق جميع تحركاتها في بعض المناطق باليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأمم المتحدة الجمعة عن تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن حتى إشعار آخر.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، إن القرار اتخذ لضمان سلامة موظفيها بعد احتجاز سلطات الحوثيين مزيدًا من الموظفين في منطقة صنعاء الخميس من دون أن يذكر عددهم، بعد احتجاز 13 موظفا في يونيو الماضي.

وجاء بيان الأمم المتحدة كالتالي:

"أمس، اعتقلت السلطات الفعلية في صنعاء موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة يعملون في مناطق خاضعة لسيطرتها. ولضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، علقت الأمم المتحدة جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الفعلية وداخلها. وسيظل هذا الإجراء ساريا حتى إشعار آخر. كما يعمل مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن بنشاط مع كبار ممثلي السلطات الفعلية، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المعتقلين".

