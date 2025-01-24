العالم اليوم - بالصدفة.. الأشعة السينية تكشف امتلاء جسد رجل بكائنات مخيفة

انتم الان تتابعون خبر بالصدفة.. الأشعة السينية تكشف امتلاء جسد رجل بكائنات مخيفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 06:29 مساءً - أصيب رجل بالرعب، في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، بعد أن كشفت الأشعة السينية عن أن جسده مليء ببيض الدودة الشريطية.

ووفق ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد شارك الدكتور سام غالي طبيب الرعاية العاجلة في فلوريدا صورة الأشعة على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرها "واحدة من أكثر الأشعة السينية جنونا" التي رآها على الإطلاق.

وأوضح أن المريض الذي لم يذكر اسمه أصيب بهذه الحالة بعد تناول لحم خنزير نيئ أو غير مطبوخ جيدا يحتوي على يرقات الديدان الشريطية.

وتنتقل اليرقات حديثة الفقس لهذه الديدات إلى أنسجة الجسم مشكلة أكياسا فيه، ويمكن أن تتحلل هذه الاكياس مسببة العدوى.

وقال الدكتور غالي إن الحالة بمثابة تذكير "بأن تبذل قصارى جهدك دائما للحفاظ على نظافتك وغسل يديك وعدم تناول لحم الخنزير النيئ أو غير المطبوخ جيدا أبدا تحت أي ظرف من الظروف".

اللافت في الأمر أن المريض لم يكن على علم بأنه يعاني من هذه الحالة وذهب إلى المستشفى لإجراء الأشعة السينية بعد سقوطه للاطمئنان على نفسه.

وقال غالي عن الأكياس: "إنهم في كل مكان وهم لا حصر لهم، لا يمكنك حتى أن تبدأ في عدهم جميعا".

وبين أن هذه الأكياس يمكنها الانتقال إلى أي مكن في الجسم مضيفا أنه: "في هذا المريض انتقلت بشكل كبير إلى الأنسجة الرخوة في الوركين والساقين."

تحدث عدوى دودة الشريطيات الوحيدة بعد تناول شخص لبيض الدودة الشريطية في لحم خنزير ملوث أو غير مطبوخ، وهي خطيرة بشكل خاص عندما تحدث في الدماغ أو الجهاز العصبي، وهي عدوى تُعرف باسم داء الكيسات المذنبة العصبي.

ويمكن أن تنتشر هذه العدوى في أعضاء مختلفة من جسم الإنسان، وكذلك العضلات والجلد والعينين والجهاز العصبي المركزي.

ويقدر أن قرابة 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يصابون كل عام بهذه العدوى مما يؤدي إلى قرابة 50000 حالة وفاة.