العالم اليوم - القرقاوي: الإمارات تركز على الذكاء الاصطناعي لأنه المستقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 06:29 مساءً - قال وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، محمد القرقاوي، لسكاي نيوز عربية، إن بلاده تركز على قطاع الذكاء الاصطناعي لأنه المستقبل، مضيفا أن العالم يشهد ولادة عصر جديد مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تصريحات القرقاوي، جاءت خلال المقابلة التي أجرتها رئيسة قسم الاقتصاد والمذيعة في دوت الخليج، لبنى بوظة، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن العالم لا يزال في الساعات الأولى من ولادة الذكاء الاصطناعي، وإن الحضارة الإنسانية انتقلت لمرحلة جديدة بسبب الذكاء الاصطناعي.

"الاهتمام بالمستقبل والتصميم المبتكر جزء من هوية الإمارات، فمن يمتلك المستقبل سيمتلك الحاضر، دورنا في حكومة الإمارات خلق بيئة صالحة للإبداع"، بحسب ما قاله القرقاوي.

اتفاقيات مع المنتدى الاقتصادي العالمي

قال القرقاوي، إن الإمارات أبرمت عشرات الاتفاقيات مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مضيفا أن علاقة دولة الإمارات مع المنتدى الاقتصادي العالمي مستمرة منذ 25 عاما.

وكانت دولة الإمارات أعلنت، الجمعة، اختتام مشاركتها الناجحة في أعمال الدورة الـ55 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في دافوس، بسويسرا، والذي عُقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، ويعد منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم.

وكان وفد الإمارات برئاسة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين.

أبرز تصريحات الوزير محمد القرقاوي:

- تجربة الإمارات التنموية نقلت المنطقة لمرحلة جديدة.

- مدن الإمارات نافست كبرى المدن العالمية وتفوقت عليها في الأمن.

- السياحة والطيران في الإمارات يعكسان نجاح التجربة التنموية.

- الإمارات تشارك في بناء محطة الفضاء الدولية الجديدة.

- اهتمام الإمارات بالفضاء يساهم في خلق مجتمع علمي.

- اهتمام الإمارات بالمستقبل استثمار جدي وليس رفاهية.

- المرحلة القادمة ستكون إيجابية بسبب النمو المتوقع للاقتصاد العالمي.