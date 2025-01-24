العالم اليوم - "إي آند": لدينا أكثر من 900 مشروع للذكاء الاصطناعي في الشركة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 06:29 مساءً - قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند" إن الشركة تمتلك عددا كبيرا من البرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، موضحا أن الشركة قد قامت بشراكة مع "مايكروسوفت" بهدف أن يكون لديها منصة متخصصة للحوكمة، تتيح لـ "إي آند" التحكم في برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند" أن لدى الشركة أكثر من 900 مشروع للذكاء الاصطناعي، وأن محفظة الذكاء الاصطناعي والرقمنة لديها تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف دويدار في لقاء مع لبنى بوظة؛ رئيسة قسم الاقتصاد والمذيعة في "دوت الخليج"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" أن "إي آند" كانت من أوائل الشركات في العالم التي أرست منصة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن "إي آند" تسعى لمساعدة الدول التي تعمل فيها الشركة على تبني واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ومن جهة أخرى، قال دويدار إن "إي آند" أسرع العلامات التجارية نموا في العالم خلال العام الماضي، كما أن الشركة واحدة من أقوى عشر علامات تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم.

وأوضح دويدار أن أكثر من نصف إيرادات الشركة يأتي من الأسواق العالمية، كما أن وجود الشركة في أسواق عديدة ينوع مصادر دخلها، بحسب تعبيره.

وقال: "شهدنا نوعا من الاستقرار في سعر صرف العملة في مصر وباكستان، وتأثير تقلبات أسعار العملات لن يكون كبيرا في الفترة المقبلة".

وأكد دويدار أن الشركة تتطلع لمواصلة الاستثمار في مجال الاتصالات، كما أن "إي آند" تركز على الفرص الاستثمارية في شرق أوروبا وآسيا، وتسعى إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في البلدان التي تعمل فيها الشركة، على الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند" أن قطاعات التكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي أكثر القطاعات نموا في الشركة.