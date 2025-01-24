العالم اليوم - إسرائيل تعتقل زوجة الأسير زكريا الزبيدي وابنته وابنه

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 06:29 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج"، اليوم الجمعة، باعتقال زوجة القيادي في حركة "فتح" زكريا الزبيدي وابنته وابنه بعد اقتحام منزلهم في حي الجابريات في الضفة الغربية.

وزكريا الزبيدي (50 عاما) هو أسير في السجون الإسرائيلية ومن المتوقع الإفراج عنه وذلك خلال المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس السبت المقبل.

وفي وقت سابق قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح الزبيدي.