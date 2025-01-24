العالم اليوم - "ميرسك": لن نستأنف رحلات السفن إلى خليج عدن حاليا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 03:25 مساءً - قالت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن، الجمعة، إنها ستواصل تحويل مسار سفنها حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح حتى يتم التأكد من المرور الآمن عبر منطقة البحر الأحمر وخليج عدن على المدى الطويل.

ويأتي قرار الشركة رغم إعلان جماعة الحوثي اليمنية إنها ستحد من هجماتها على السفن التجارية.

وذكرت شركة الشحن الدنماركية أن قرار جماعة الحوثي "خطوة مرحب بها للغاية في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار والعودة إلى الأوضاع الطبيعية في قطاع الشحن العالمي".

لكنها قالت إن المخاطر الأمنية التي تهدد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لا تزال مرتفعة.

وأضافت "ميرسك" في بيان: "مع وضع ذلك في الاعتبار، وكون سلامة أطقمنا وسفننا وشحناتكم على رأس أولوياتنا، ستواصل ميرسك الإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح حتى يتم التأكد من المرور الآمن عبر المنطقة على المدى الطويل".